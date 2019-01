« Le Sénégal a saisi Interpol pour arrêter Karim »

Les conseils de Karim Wade sont très remontés suite à une « notice bleue » visant Karim Wade, que les autorités sénégalaises auraient envoyée à Interpol. Dans une lettre adressée à cette organisation, les conseils de Karim Wade sont d’avis que c’est un prétexte pour exclure leur client de la course à la présidentielle.

Les conseils de Karim Wade ont envoyé une missive à Interpol pour mettre en grade l’organisation sur une notice bleue qui vise leur client. Dans cette lettre, ils soulignent que les autorités du pays sont intervenues dans les services d’Interpol pour obtenir à l’encontre de Karim Wade, la diffusion d’une novice bleue qui est dépourvue de tout fondement pertinent et qui répond exclusivement à des considérations politiques. Selon le communiqué, la notice bleue a été introduite à l’initiative du Ministre de l’Intérieur, avec le concours du Directeur de la police judicaire placée sous son autorité et représentant d’Interpol au Sénégal. « Il s’agit d’un détournement de procédure, d’une tentative scandaleuse d’instrumentalisation de l’organisation. M. Wade ne fait l’objet d’aucune enquête criminelle en cours au Sénégal contre l’Etat ou pour blanchement d’argent », soutiennent les conseils de Wade fils. Et de renchérir : « Ce prétexte n’est qu’une manœuvre malhonnête, une grave manipulation des autorités sénégalaises qui viennent s’ajouter aux nombreuses violations des droits de l’Homme dont M. Wade est victime depuis 7 ans de la part du régime de Macky Sall, et dont plusieurs ont déjà été constatées et condamnées par la Cour de Justice de la CEDEAO, le groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire, le comité des droits de l’homme des Nations unies et d’autres juridictions, notamment en France ». Revenant sur cette notice bleue, les conseils de Karim Wade restent formels.

« Elle a pour seul objet de localiser ou identifier une personne présentant un intérêt au regard d’une enquête criminelle ou d’obtenir des renseignements sur celle-ci. Ils rappellent qu’aucune autorité de quelque pays que ce soit n’a ouvert une enquête criminelle. « En sollicitant auprès d’Interpol la diffusion d’une notice bleue, l’Etat du Sénégal cherche à obtenir ce qui constituerait alors un véritable détournement de procédure, des informations relatives aux conditions dans lesquelles M. Wade, qui a été expulsé du Sénégal le 24 juin 2016 et qui vit depuis à l’étranger, reviendra dans son pays à l’approche de la Présidentielle », martèlent-ils. Les conseillers de Karim Wade sont d’avis que les autorités sénégalaises tentent de faire croire à l’opinion publique que M. Wade serait recherché par Interpol alors qu’aucune mesure privative de liberté ne peut être exercée à son encontre en dehors du territoire. Ce qui leur faire dire que c’est un prétexte pour faire arrêter Karim Wade dès son retour au Sénégal et de le remettre en prison. « Pour ces raisons, si la demande de l’Etat du Sénégal était mise en œuvre, il en résulterait une grave méconnaissance de l’objet même assigné aux notices bleues par l‘organisation », renchérissent les conseils de Wade fils. Ils invitent l’organisation de bien vouloir refuser de donner suite à la diffusion de notice bleue visant Karim Wade.

Ngoya NDIAYE