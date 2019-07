La confédération africaine de football (Caf) a désigné, ce mardi, le Sud-africain, Victor Gomes, pour la finale de la Can entre le Sénégal et l’Algérie, vendredi prochain qui aura lieu au Caire à 19 h temps universel.

L’arbitre de 36 ans a déjà dirigé deux rencontres durant cette compétition continentale entre Egypte et Zimbabwe lors de la phase des poules et un match des huitièmes de finale entre le Ghana et la Tunisie.