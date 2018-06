Le Sénégal doit battre la Colombie

Le Sénégal affronte la Colombie ce jeudi et la consigne pour l’équipe est »d’entrer sur le terrain pour jouer et gagner », a fait savoir son entraîneur en conférence de presse d’avant match aujourd’hui.

»Il n y a pas de calculs à se faire. Demain quand on entre dans le terrain la consigne c’est de jouer pour gagner », a déclaré Aliou Cissé.

L’entraîneur sénégalais refuse de »faire des calculs », son équipe pouvant avec une victoire ou un match nul, atteindre les huitièmes de finale de cette Coupe du monde.

Aliou Cissé qui s’attend à »un match très disputé, parce que les deux équipes ont le même style de jeu » veut atteindre le »top 16 de cette Coupe du monde et cela passera par la Colombie ».

Un peu plus tôt l’entraîneur colombien Perkezrman avait affirmé sa volonté de »faire mal à l’équipe du Sénégal » pour lui aussi passer le cap des phases de groupe.

L’entraîneur du Sénégal, que son collègue José Pekerman juge être »un bon technicien » assure que son groupe est toujours sain et concentré sur l’objectif malgré les enjeux du match et la qualité de la Colombie.

La Colombie »a un milieu très fort, avec un joueur capable de sortir des ballons donc je m’attend à une bataille au milieu de terrain mais aussi il faut noter qu’ils (les Colombiens) sont aussi capable de contourner, de passer sur les couloirs », a t-il ajouté.

Cissé pense que le Sénégal est dans le »bon tempo ». Il soutient qu’il n a aucune raison de croire »que le Sénégal ne peut pas se qualifier » à l’issue de son dernier match de poule.

»Je pense que les deux équipes ont le même style de jeu avec de l’engagement et de la vitesse. C’est une équipe qu’on connaît qu’on a déjà joué en amical en 2014. Je pense que sera un match très disputé. C’est vrai qu’ils peuvent nous causer des problèmes, mais nous aussi on a des arguments à faire valoir et demain on saura bien les jouer » a dit Cissé.