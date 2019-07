Sénégal-Bénin: Gana élu homme du match

Sans surprise, Idrissa Gana Gueye a été élu homme du match Sénégal-Bénin (1-0), disputé, ce mercredi, au Caire. La Confédération africaine de football l’a choisi suite au but de la victoire des Lions qu’il a inscrit dans ce quart de finale de la CAN 2019.

« On l’a fait même si le Sénégal n’avait pas joué les demi depuis longtemps (13 ans). Nous sommes contents. Je me sens bien et très heureux et j’essaie de faire de mon mieux pour aider mon équipe. Pape Alioune Ndiaye me permet d’attaquer, de faire marquer et marquer. Je suis content. J’aide l’équipe en jouant à ce poste », a-t-il déclaré en conférence de presse, après avoir reçu son trophée.

Pour rappel, c’est la deuxième fois que Gana est élu homme du match dans cette CAN.