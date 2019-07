Senegal-Bénin: L’Algérien Ghorbal au sifflet

Déjà désigné lors du précédent match du Sénégal, en huitièmes de finale face à l’Ouganda, l’arbitre algérien Mustapha Ghorbal va diriger pour la deuxième fois de suite, le match Sénégal-Bénin.

Il a, en effet, été désigné pour le quart de finale entre le Sénégal et le Bénin, ce mercredi 10 juillet 2019, au stade du 30 juin du Caire (coup d’envoi 16h GMT).

Ghorbal sera assisté de son compatriote Mokrane Gourari, de l’Egyptien Mahmoud Abu Elregal. Un autre Egyptien fera office de 4e arbitre, il s’agit de Gehad Grisha qui avait été arbitre central lors de la victoire (3-0) du Sénégal face au Kenya, dernier match de la poule C.

Âgé de 33 ans, Ghorbal compte plus de 130 matchs professionnels à son actif, même si cette édition Egypte 2019 constitue sa première expérience en Coupe d’Afrique des Nations. Avant la CAN, il a notamment dirigé le match Soudan – Sénégal, le 16 octobre 2018 à Khartoum, comptant pour les éliminatoires de la CAN 2019 , pour une courte victoire (1-0) des Lions. Ce jour-là, il avait sorti trois cartons jaunes, dont deux pour les Sénégalais Ibrahima Mbaye et Alfred Ndiaye. Le bilan des Lions avec lui au sifflet est très positif : 2 victoires en 2 matchs…