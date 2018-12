Le Sénégal a procédé hier à la quatrième édition de la revue conjointe du secteur agricole et la validation du programme national d’investissement agricole pour la sécurité alimentaire et la nutrition (PNIASA).

Le Ministre délégué auprès du Ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural, chargé de l’accompagnement et de la mutualisation des organisations paysannes, Moustapha Lo Diatta, a déclaré que le Sénégal est sur une bonne trajectoire de l’émergence agricole. Il s’exprimait lors de la quatrième édition de la revue conjointe du secteur agricole et la validation du PNIASA. Selon lui, au cours de ces dernières années, ils ont constaté que les acteurs sont satisfaits de l’assistance apportée par le Gouvernement dans le secteur agricole en facilitant l’accès aux facteurs de production de qualité. Malgré les résultats très satisfaisants du secteur agricole, dira M. Lo, des contraintes persistent. La bonne compréhension et la bonne prise en charge ont été à la base de la conception et de la mise en œuvre du PNIASA qui opérationnalise les lettres de politique sectorielle. A l’en croire, ce programme vient fédérer l’ensemble des instruments de politique visant à éradiquer la faim, réduire de moitié la pauvreté tout en stimulant le commerce intra-africain des produits et services agricoles. Il ambitionne de promouvoir un secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique, moteur de l’émergence socio- économique durable du pays à l’horizon 2025. Son objectif est de contribuer durablement au développement économique, à la réduction de la pauvreté, à l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la population. Pour Lisa Franchett, Directeur de l’USAID-Sénégal et représentant les partenaires techniques et financiers, le processus de revue est un des motifs de satisfaction pour les partenaires dans le cadre des appuis techniques et financiers au Gouvernement du Sénégal. A cette occasion, elle a apprécié le travail accompli par la Direction de l’analyse de la prévention et des statistiques agricoles. « Nous encourageons le Gouvernement à poursuivre et à renforcer le dispositif de dialogue inclusif et de redevabilité mutuelle avec tous acteurs de la société civile et du secteur privé », a fait savoir Mme Franchett. « Nous voudrions que le processus de revue conjointe puisse gagner en efficacité par la mise en place d’un dispositif qui permet de suivre les recommandations et aussi en renforçant et en élargissant les cadres de dialogue et de concertation pour établir un dispositif inclusif et participatif de mise en œuvre des politiques agricoles », a-t-elle préconisé.

Le coût total du PNIASAN estimé à environ 2 465 milliards de FCFA

En effet, le coût total du PNIASAN est estimé à environ 2 465 milliards de FCFA, réparti entre six objectifs, auxquels s’ajoutent la coordination et le suivi-évaluation. La plus grande partie des ressources est destinée à l’amélioration et la sécurisation de la base productive, (42.57%) et à l’accroissement de la productivité et de la production (34,08%). Le reste (14%) est consacré au développement des chaines de valeur agroalimentaire et agroindustrielle, à l’amélioration de la sécurité alimentaire, de la nutrition et de la résilience, à l’amélioration de l’environnement des affaires, de la gouvernance et du financement du secteur agrosylvopastoral et halieutique, ainsi qu’au renforcement du capital humain. Quant à l’agriculture, elle absorbe 56.62% du budget, contre 10,15% pour l’élevage, 9,25% pour la pêche et 7% pour l’environnement. Près de 10% des ressources vont à la construction et au réaménagement des infrastructures rurales.

Zachari BADJI