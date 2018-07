Sénégal : Bouna Sarr ne ferme pas la porte

La belle prestation des Lions au Mondial 2018 en Russie fait-elle des émules Convoité par le Sénégal, le joueur de l’Olympique de Marseille, qui avait préféré la France, ne ferme plus la porte à la tanière. Selon son agent Patrick Touty Mendy, qui s’est confié à Record, Sarr, même s’il semble septique, s’intéresse, depuis quelques temps, au football sénégalais. (…Il est très regardant sur ce qui se fait dans ce pays, surtout sur le plan sportif. Là, il s’approche de plus en plus du Sénégal. Malheureusement, c’est sa dernière blessure qui l’a freiné sinon il serait venu passer quelques jours de vacances au Sénégal », souligne son agent. Selon qui le joueur d’origine sénégalo-guinéenne est prêt à s’engager avec les Lions. Sauf que Sarr n’attend que le Sénégal manifeste sa volonté pour saisir la balle au rebond.