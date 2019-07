Sénégal-Burkina: Les importations évaluées à 21.983 milliards en 2017

Après le Bénin en 2015 et la Coté d’Ivoire en 2017, c’est au tour du Sénégal d’accueillir la 3éme édition des Journées de promotion économique et commerciales (JPEC). Elles auront lieu du 8 au 14 juillet prochain au Centre international du Commerce extérieur du Sénégal (CICES).

«Raffermissements des relations économiques et commerciales entre le Burkina Faso et le Sénégal ». C’est le thème retenu pour cette édition. A cette occasion, l’Ambassadeur du Burkina Faso au Sénégal, Jacob Ouédraogo, a laissé entendre : « Les statistiques indiquent que les exportations du Burkina en direction du Sénégal sont passées de 3.862 milliards en 2015 à 6.496 milliards de FCFA en 2017, contre les importations au Sénégal de l’ordre de 21.983 milliards de FCFA en 2017 ». Il faisait face à la presse, en prélude à cet évènement. D’après lui, c’est la preuve qu’il y a du potentiel et que celui-ci est loin d’avoir poussé ses limites, pour autant que des conditions soient réunies pour son optimisation. Cette initiative procède du constat que des échanges économiques et commerciaux qui existent déjà entre les deux pays, tout en présentant de forte opportunité, ont besoin d’être galvanisés et raffermis. A l’en croire, ces journées visent le renforcement des relations entre le Burkina et le Sénégal à travers la découverte et la promotion d’opportunités que présente le « Pays des hommes intègres » à l’attention des opérateurs économiques sénégalais et ceux Burkinabé vivant au Sénégal, en Mauritanie, en Gambie, en Guinée-Bissau et au Cabo Verde. « L’organisation des Journées économiques et commerciales du Burkina Faso au Sénégal est donc une occasion qui devrait permettre de développer et de coordonner toutes les opportunités favorables au développement de notre partenariat économiques et commercial avec le Sénégal », a-t-il expliqué. Les objectifs de ces journées, sont entre autres de promouvoir des activités économiques, commerciales et culturelles du Burkina au Sénégal afin de contribuer à raffermir ces liens d’amitiés et de coopération qui unissent les deux pays, mais également de permettre aux entreprises participantes de nouer des partenariats commerciaux, techniques et financiers pour la promotion de leurs affaires. A cela s’ajoutent l’identification des secteurs porteurs de l’économie sénégalaise afin d’offrir des débouchées aux entreprises burkinabè, la présentation des opportunités économiques, culturelles et touristiques du Burkina Faso.

Le « Pays des hommes intègres » s’intègre dans la « Teranga »

Durant ces JPEC, il est prévu des rencontres B to B, G to B et G to G entre les opérateurs économiques Burkinabé et ceux du Sénégal de la Gambie, de la Mauritanie, du Cabo Verde et de la Guinée-Bissau. Il y aura aussi des rencontres entre les membres des gouvernements sénégalais et burkinabé, mais aussi les structures techniques des deux Etats. Pour M. Ouédraogo, des accords de coopérations dans des domaines divers dont l’artisanat et la promotion des investissements uniront les deux pays. « L’intégration de nos économies tant proclamée et tant souhaitée doit être soutenue par de telles initiatives. Nous ne doutons pas que les JPEC ne seront pas seulement une manifestation de plus, mais seront perçues comme un pas vers la concrétisation de nos volontés communes de bâtir des économies fortes et intégrées », a -t-il indiqué. Ainsi, ce dernier a exprimé la gratitude de M. Roch Marc Christian Kaboré à l’endroit de son homologue Macky Sall pour toutes les facilités accordées eu vue de la tenue et du succès de cet évènement.

Zachari BADJI