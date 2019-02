Le Sénégal finit par un carton

L’équipe du Sénégal des moins de 20 ans a battu, ce samedi, celle du Burkina Faso 5-1, réussissant un carton plein lors de ses matchs de poule de la 21ème édition de la CAN de la catégorie qui se joue actuellement au Niger. Les buts sénégalais ont été marqués par Amadou Dia Ndiaye (doublé), Samba Diallo, Youssouph Badji et Ousseynou Niang.

Les Lionceaux avaient obtenu leur qualification à la suite de leur succès aux dépens du Ghana, 2-0, lors de leur 2ème match du groupe. Lors de la première journée, ils avaient dominé les Aiglons du Mali 2-0. Ces derniers ont battu, ce samedi, les Black Satellites du Ghana, 1-0, assurant ainsi leur qualification en demi-finales de la CAN et en coupe du monde de la catégorie prévue en Pologne.

Après avoir perdu, 0-2, contre le Sénégal, le Mali a réussi à se relancer en gagnant face au Burkina Faso, 1-0, lors de sa deuxième sortie. Le Mali complète le carré d’as des demi-finales et rejoint le Sénégal, le Nigeria et l’Afrique du Sud. Le tableau des matchs se présente ainsi : Sénégal-Afrique du Sud et Nigeria-Mali. Les quatre équipes représenteront l’Afrique à la coupe du monde des moins de 20 ans.

APS