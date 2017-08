Sénégal offre 60 millions aux victimes des inondations en Sierra Léone

Le Sénégal a remis à la Sierra Leone une contribution de 100.000 dollars (environ 60 millions de FCFA) dans le cadre des opérations humanitaires en cours après les inondations et les coulées de boue qui ont fait plus de 400 morts à Freetown, la capitale sierra léonaise, a-t-on appris de source diplomatique.

« Nous tenons à remercier en particulier le gouvernement du Sénégal qui a envoyé une délégation de haut niveau à Freetown, avec une contribution de 100.000 dollars’’, a notamment écrit l’ambassadrice de Sierra Léone au Sénégal, Ebun Strasser-King, sur sa page Facebook visitée à APA .

C’est avec « une grande tristesse et beaucoup d’incrédulité que nous avons reçu des informations sur les glissements de terrain qui ont frappé Regent et d’autres parties de la ville de Freetown, dès les premières heures du lundi 14 août », a-t-elle souligné avant d’ajouter qu’un livre de condoléances a été ouvert à l’ambassade, sans compter les messages de condoléances reçus de la part de ses homologues ambassadeurs et des chefs de mission à Dakar.

La Sierra Léone a ouvert son ambassade à Dakar en 2011, mais entretenait depuis son indépendance en 1961, des relations cordiales avec le Sénégal, notamment dans le cadre de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO) et de l’Union africaine (UA).