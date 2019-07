Sénégal ou Algérie : Qui va gagner la finale de la CAN 2019 selon les bookmakers ?

Ce vendredi soir, au stade international du Caire, le Sénégal et l’Algérie s’affrontent en finale de la 32ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations. Les Fennecs visent un deuxième succès, 29 ans après le précédent, tandis que les Sénégalais tenteront de remporter le titre pour la première fois de leur histoire. Les deux équipes se sont déjà affrontées pendant le tournoi, et ce sont les Algériens qui l’avaient emporté sur la plus petite des marges (1 à 0). D’après les bookmakers nationaux, ils sont très légèrement favoris pour cette finale.

L’Algérie très légèrement favorite selon les bookmakers

La victoire des Fennecs est cotée à 2,72. Les joueurs de Djamel Belmadi n’ont perdu aucune rencontre dans la compétition. Mais un succès des hommes d’Aliou Cissé vaut une cote assez proche, à 2,86, soit 2,86 € à gagner pour 1€ de misé. Les Lions de la Teranga ont la meilleure défense de cette CAN, avec un seul but encaissé. Voir les deux équipes se neutraliser sur les 90 minutes, paie 2,92 fois la mise initiale. Comprendre que l’issue de ce match est très incertaine, d’après les opérateurs nationaux. Le match devrait donc être serré mais les deux équipes devraient trouver le chemin des filets. Preuve étant, le score d’un but partout est le plus probable, avec une cote à 5,17, juste devant le 0 à 0 (5,21).

Sadio Mané favori pour trouver le chemin des filets

Sadio Mané, est le favori pour inscrire un but dans le temps réglementaire de cette finale, avec une cote à 3,04, suivi de son partenaire Moussa Konaté (3,54). Le joueur de Liverpool a trouvé le chemin des filets à trois reprises dans la compétition. C’est autant que Riyad Mahrez, dont une réalisation, ce soir, semble moins envisageable, à 4,14. Son coéquipier Baghdad Bounedjah (3,87) représente les meilleures chances de but pour les Fennecs, selon les bookmakers.