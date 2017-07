Au Sénégal, Pays des diplômes !

Comment voudrait-on que les jeunes de ce pays n’usent pas de tous les moyens légaux, comme illégaux, pour obtenir un diplôme, notamment le Bac, si c’est la seule chose qui compte dans le système, qui puisse prouver que vous avez franchi tel ou tel niveau ? Cela ne doit pas être une surprise dans un pays où l’on se soucis moins ou presque pas de la qualité de l’enseignement. Malgré 6 mois de grève ou plus sur les 9 que dure l’année scolaire, on n’a pas tenté de sauver celle-ci ? Dans un pays ou aucun dirigeant n’est choqué d’entendre des étudiants faire des fautes impardonnables, où certains dirigeants eux-mêmes fabriquent des cursus après l’accession de leur parti au pouvoir en allant se faire former expressément, juste pour pouvoir brandir un diplôme et faire croire que l’on mérite le poste occupé. Dans un pays où on n’accorde aucune importance aux doués, aux expérimentés, aux jeunes artisans qui apprennent les métiers sous le soleil, la pluie….Pays où la connaissance importe peu, seul le diplôme fait exister, du sommet à la base, l’on ne récoltera que de la triche et ce à tous les segments, juste pour obtenir le précieux sésame. Qui ne veut pas exister ?

Domou rewmi