Le Sénégal un petit et Grand Pays

Quoi qu’on dise, il y a eu élection, mais dans des conditions déplorables. On a eu l’impression que tout a été bâclé. Il est inadmissible qu’en 2017, exactement 57 ans après l’accession de notre pays à la souveraineté internationale, et après plusieurs élections organisées avec réussite, qu’on ait ces difficultés. Malgré la décision présidentielle entérinée par le Conseil constitutionnel et qui était censé permettre à tous les inscrits de voter, y’en a qui ont eu beaucoup de difficultés pour accomplir leur droit civique qu’est le vote, et c’est de la responsabilité d’abord de l’état, notamment le Ministre de l’Intérieur puis de l’administration qui doit être au cœur de tout ce qui est organisation. Les avis sont les mêmes, la plupart des Sénégalais parlent d’échec concernant les pièces d’identification biométriques dont le coût global est souvent revenu dans les propos : « 50 milliards pour voter avec des récépissés ». Cependant, là où le Sénégal est sorti Grand, c’est au niveau du peuple qui a encore démontré sa maturité. Comme qui dirait tout n’est pas pourri, donc l’espoir est permis.

Domou rewmi