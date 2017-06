Rupture imminente avec Doha- Le Sénégal rappelle son ambassadeur au Qatar

REWMI.COM- Va-t-on vers la rupture des relations diplomatiques entre le Sénégal et le Qatar ? Tout porte à le croire vu l’évolution des choses contre Doha depuis le début de la semaine. Ce mercredi, le ministère des Affaires étrangères du Sénégal et des sénégalais de l’extérieur a produit un communiqué dans lequel il informe que le Sénégal a décidé « de rappeler en consultation son ambassadeur au Qatar ». Dans le même communiqué, on peut lire : « le Sénégal exprime sa solidarité agissante à l’Arabie Saoudite, aux Émirats arabes unis, au Bahreïn et à l’Égypte ». Ces pays ont rompu leurs relations diplomatiques avec Doha qui, selon eux, soutient le terrorisme. Le communiqué informe que « le gouvernement du Sénégal suit, avec une vive préoccupation, la situation en cours dans la région du Golfe ». Rappelons que la Mauritanie voisine a également rompu ses relations diplomatiques avec Doha qu’elle accuse de propager des idées extrémistes et d’avoir sciemment semé l’anarchie dans de nombreux pays arabes.

