Le Sénégal revient à la charge pour Ferland Mendy

Déjà contacté avant la coupe du Monde, Ferland Mendy (23 ans) a été relancé par la Fédération sénégalaise (FSF), indique le journal Record. Selon la même source, le latéral gauche de l’OL fait office de priorité aux yeux de l’instance, qui aimerait convaincre ce binational, auteur d’une première saison aboutie dans le Rhône, de défendre les couleurs de son pays d’origine. Avec la présence de Lucas Hernandez et de Benjamin Mendy à son poste en Bleu (sans compter Lucas Digne, Layvin Kurzawa et Jordan Amavi), le Gone va devoir faire le bon choix…