Le Sénégal s’offre la Pologne (2-1)

Dernier représentant africain à entrer en piste au Mondial 2018, le Sénégal a sauvé l’honneur du continent ce mardi ! Après les défaites de l’Egypte, du Maroc, du Nigeria et de la Tunisie, les Lions de la Teranga ont disposé de la Pologne 2-1 au Spartak Stadium de Moscou ! Avec ce résultat, ils rejoignent le Japon, tombeur de la Colombie 2-1 un peu plus tôt, en tête du groupe H.

Au cours d’un premier acte plutôt fermé, les Lions se montraient beaucoup plus tranchants sur leurs attaques rapides alors que les Aigles Blancs avaient beaucoup de mal à trouver des solutions dans le camp sénégalais. Après plusieurs situations intéressantes, comme cette action gâchée par Mbaye Niang par excès d’individualisme, la bande à Aliou Cissé finissait par trouver la faille sur une frappe de Gueye déviée par Cionek dans son propre but (0-1, 38e) !

Pas du tout inquiété en première période, le Sénégal subissait davantage le réveil polonais après la pause, comme on pouvait s’y attendre. Mais Khadim Ndiaye s’envolait pour claquer le coup-franc de Lewandowski. Puis, Mbaye Niang profitait d’une perte de balle de Krychowiak pour éliminer le portier adverse et marquer le but du break dans les cages vides (0-2, 61e) ! Malgré la réduction du score de Krychowiak, de la tête sur coup-franc (1-2, 86e), le Sénégal tenait sa victoire. Un nouveau succès dimanche face au Japon et les portes des 8es de finale devraient s’ouvrir !