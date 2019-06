Sénégal-Tanzanie: Krépin désigné homme du match

Krépin Diatta pouvait difficilement rêver meilleur début pour sa première Can. Titularisé au milieu au coup d’envoi de Sénégal-Tanzanie, il a réussi trois coups. Il a trouvé le chemin des filets, d’une magistralement frappe déclenchée hors de la surface adverse. Son équipe a pris les trois points qui étaient en jeu et il a été désigné homme du match. Mais pour Krépin, “il ne faut pas s’emballer…” “Le mental de l’équipe a été exceptionnel aujourd’hui. Mais ce n’est que le premier match. Il ne faut pas s’emballer. Il nous reste encore des matchs. On va se projeter vers ces matchs”, a déclaré Krépin Diatta au micro de Canal+.