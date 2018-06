Le Sénégal tient son «Mamadou Gassama»

Cheikh Samba Bèye, 44 ans, est devenu héros en Italie. Le Sénégalais a sauvé la vie à deux enfants italiens qui se noyaient devant les yeux de leur mère. Le sauvetage a eu lieu, le 19 juin dernier, au large des côtes de Vintimille, en Ligurie, l’une des villes italiennes devenue un symbole de la migration. Notre compatriote dont le geste héroïque a été salué dans la Botte de l’Europe, a entendu les cris d’un groupe de femmes qui indexaient deux personnes dans l’eau. Et sans calculer, il a plongé aussitôt et quelques brasses ont suffi pour atteindre les deux enfants. « Ma seule pensée était qu’ils ne sont pas morts, ils se sont accrochés à moi avec force», a-t-il déclaré sur le site fanpage.it repris par Huffington Post. Cheikh Samba a quitté le Sénégal, il y a 12 ans. Après un passage en France et en Espagne, il a atterri en Italie où il vit depuis 10 ans.