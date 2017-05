Au Sénégal, Total s’apprête à forer un site potentiel de gaz et d’hydrocarbures

Déplacement express pour le PDG de Total. Arrivé dans la nuit, Patrick Pouyanné a rencontré Macky Sall puis le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne et confirmé les tractations engagées en décembre. « Nous avons signé deux nouveaux accords pour pouvoir explorer, chercher s’il y a du pétrole et du gaz dans l’offshore du Sénégal », explique Patrick Pouyanné.

Raison de ce retour en force au Sénégal : les importantes découvertes de gaz. Total hérite d’une zone inexplorée au large du Sénégal où il faudra forer à plus de 3 000 mètres de profondeur. Sur le premier accord concernant le bloc de Rufisque Offshore Profond, Total compte injecter pour l’explorer 100 millions de dollars. « C’est très différent d’acheter un champ qui existe dont vous savez que les réserves sont là, et puis d’aller dans un territoire où on a encore rien trouvé, où il faut tout faire. La centaine de millions de dollars est classique en matière d’exploration », poursuit-il.

BP, Kosmos et désormais Total, le président Macky Sall a réussi son pari : faire venir le maximum de multinationales des hydrocarbures, stimuler la concurrence pour accélérer à terme les rentrées d’argent pour le Sénégal.