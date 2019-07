Sénégal-Tunisie: Foire d’empoigne en tribune de presse

Il y avait de la tension sur la pelouse du stade du 30 juin au Caire, ce dimanche lors de la demi-finale de la Coupe d’Afrique des Nations mettant aux prises le Sénégal à la Tunisie. Et particulièrement à la 75e minute, lorsque les hommes d’Alain Giresse ont loupé le penalty de l’égalisation, Ferjani Sassi manquant de justesse de mettre la balle hors de portée d’un Alfred Gomis finalement décisif.

Quelques instants plus tôt, au moment même où l’arbitre a donné le droit à la Tunisie de tenter de revenir au score, une bagarre a éclaté entre journalistes. Dans une tribune de presse exiguë, les esprits se sont échauffés, les noms d’oiseaux ont alors fusé et les frictions entre Sénégalais et Tunisiens se sont enchaînées. Cohue générale, tout le monde a alors tenté de sortir de la mêlée comme il a pu. Affligeant, le spectacle n’était assurément pas dans les tribunes.