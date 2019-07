La demi-finale entre le Sénégal et la Tunisie est déjà lancée. Il y a eu des échanges houleux entre journalistes sénégalais et tunisiens avec des provocations, des piques de parts et d’autres. En effet tout est du joueur Tunisien Taha Yacine qui a refusé de s’exprimer en français préférant l’arabe. Et pourtant, il maîtrise très bien la langue française. Regardez !