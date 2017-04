SENEGAL-UEMOA-SOMMET LE PRÉSIDENT SALL A QUITTÉ DAKAR POUR ABIDJAN

La délégation accompagnant le président Sall est notamment composée du ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, Amadou Bâ, du député Abdou Mbow, vice-président à l’Assemblée nationale ainsi que des ministres-conseillers.

La « situation économique et financière de l’Union’’ sera au menu de ce Sommet extraordinaire convoqué par le chef d’Etat ivoirien Alassane Dramane Ouattara, président en exercice de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA),.

Les chefs d’Etat des pays membres de l’UEMOA « aborderont également les questions liées à la rationalisation des organes de l’Union, dans le sens du renforcement du processus d’intégration ainsi que les aspects politiques et sécuritaires », indique un communiqué de la présidence ivoirienne.

L’UEMOA a ainsi pour objectifs de renforcer la compétitivité des activités économiques et financières des États membres et d’assurer la convergence de leurs performances et politiques économiques par l’institution d’une procédure de surveillance multilatérale.

Elle est formée du Bénin, du Burkina-Faso, de la Côte d’Ivoire, de la Guinée-Bissau, du Mali, du Niger, du Sénégal et du Togo.