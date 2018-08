Le Sénégal vend son « sang » à la Gambie

Pour l’aider à faire face à une pénurie de sang, le Sénégal a vendu des poches à la Gambie. La révélation est de Momodou Lamin Jammeh, le porte-parole de l’hôpital universitaire Edward Francis de Banjul, la capitale gambienne.

« Nous avons passé une commande, informe Jammeh, repris par Les Échos. Les commandes sont retardées, mais elles arriveront lundi (hier, 6 août). Nous avons une petite quantité en stock que nous utilisons actuellement. »

Le journal précise que les poches de sang en question ne sont pas gratuites; la Gambie les a achetées.

Les relations entre Dakar et Banjul sont huilées depuis l’avènement d’Adama Barrow. Et les deux peuples ne rechigneraient certainement pas à se tendre la perche en cas de nécessité. Mais le geste du Sénégal pose question en ce sens qu’il est accompli dans un contexte particulier. Que d’aucuns pourraient considérer pas propice.

En effet, le Sénégal vend des poches de sang au moment où il fait face (du moins jusqu’à un passé récent), lui aussi, à une pénurie de sang. Laquelle a provoqué le décès en couche d’une femme à Rufisque. Et est, selon une étude de 2017, la cause de plus de 60% des décès de femmes en couche à l’hôpital de Ziguinchor.