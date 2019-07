Sénégal vs Bénin : Les vaudou lancent l’avant-match (Vidéo)

Le match Sénégal vs Bénin se joue, pour l’instant, loin de la pelouse. Et, les Béninois ont annoncé la couleur, avec l’entrée en scène de féticheurs, adeptes de la culture vaudou mise au service du football. Qui tenteront, sans doute, de faire dévier tout ballon des Lions qui s’amorce vers la cage des Écureuils. Mais aussi de plonger dans la méforme Lions et staff technique qui vont tirer ailleurs et décider autrement.

Cette vidéo atteste de la volonté de ces Béninois de jeter un mauvais sort aux Sénégalais pour entrer dans le carré d’As de la Can. Jeter un mauvais sort à autrui, est fréquent en Afrique. Une pratique mystique qui a gagné le monde du sport. En Afrique, de nombreuses activités sportives restent envahies par des pratiques occultes. Mais elles n’ont pas permis jusqu’ici au vieux continent de trôner sur le toit mondial.