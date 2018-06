Un Sénégalais à la tête d’un centre de recherche de Google à Accra

Moustapha Cissé, un ingénieur informaticien sénégalais, a été choisi pour diriger le centre de recherche de Google sur l’Intelligence artificielle basé à Accra, la capitale du Ghana.

C’est le tout premier centre de recherche en intelligence artificielle sur le continent. Moustapha Cissé est diplômé de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis en mathématiques et physique et de l’Université Pierre et Marie Curie où il a obtenu en 2014 un doctorat en informatique.

Il travaillait à Facebook Artificial Intelligence Research (FAIR) depuis 2016. C’est le centre de recherche dédié à l’intelligence artificielle (AI) du réseau social. Il a rejoint Google en 2018 et s’apprête à diriger le premier centre de cette nature en Afrique.

Outre le siège de Google AI à San Francisco, Accra devient ainsi la 11ème ville au monde à accueillir un centre de recherche en intelligence artificielle de Google, après Paris, Zurich, Tokyo, Beijing, Montréal, Toronto, Seattle, Boston, Tel-Aviv et New York.