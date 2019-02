Ce Sénégalais de Lens veut jouer en équipe national

Né en France et considéré comme très prometteur à ses débuts au Havre et à Sunderland, El Hadji Ba a eu un peu de mal à répondre aux attentes placées en lui. A 25 ans, le milieu de terrain tente de se refaire la cerise avec le RC Lens, cette saison en Ligue 2 (22 matchs joués). Et l’ancien international français chez les jeunes (U18, U19 et U20) ne s’en cache pas : bien qu’il soit né à Paris, il rêve de porter les couleurs du Sénégal, et pourquoi pas dès la CAN 2019. « Il n’y a pas longtemps, j’ai rencontré Aliou Cissé. On a discuté, il m’a dit que c’était positif. C’est à moi de faire de bonnes performances, car c’est comme cela que l’on est appelé en sélection nationale. Ce serait une fierté de rejoindre les Lions de la Teranga », a affirmé le Sang et Or pour Canal+. « La CAN 2019 ? C’est un objectif. Même si je suis franco-sénégalais, si j’ai grandi en France, et que je remercierai toujours mes formateurs, mais c’est vrai que je pense aujourd’hui à la sélection sénégalaise. » La concurrence s’annonce tout de même sévère dans l’entrejeu pour l’ancien Bastiais.

