Les sénégalais et le drame de l’immigration: L’horreur en chiffres

Alors que la polémique enfle concernant le nombre de sénégalais morts dans la Méditerranée, à la suite de naufrages d’embarquements clandestins, des chiffres officiels communiqués par la Croix-Rouge espagnole permettent de mesurer l’ampleur du drame.

Selon Alioune Badara Ndiaye, chef d’équipe premier secours de la Croix-Rouge, 5000 migrants clandestins sénégalais ont échoué sur les côtes espagnoles.

« Nous avons comptabilisé environ 3200 migrants et ce chiffre est loin d’être exhaustif. Parce qu’en réalité, plusieurs migrants sénégalais que nous secourons déclarent être de nationalité Gambienne, par exemple, alors qu’à la simple écoute de leur diction, nous réalisons, en réalité, qu’ils sont des sénégalais », a-t-il déclaré, estimant à 4800 le nombre de migrants sénégalais accueillis en Espagne.

Parmi ces 4800 migrants sénégalais, Ndiaye a répertorié une vingtaine de morts. « « Nous sommes toutefois parvenus identifier 19 corps sans vie, tous des sénégalais », a-t-il souligné, dans L’Observateur.

Il ajoute : « entre le 31 mai et le 15 août 2018, plus de 21.000 migrants ont été secourus entre le Maroc et l’Espagne.

Dans le détail, la Croix-Rouge espagnole a reçu 18.200 migrants, soit une vague de 200 migrants par jour. « Ce chiffre très élastique a plafonné à 21.723 migrants enregistrés toute l’année », a-t-il indiqué

Faisant le décompte macabre de l’immigration, le président d’Horizon sans frontières, Boubacar Sèye estime qu’en 3 ans, plus de 15000 migrants sont morts aux larges de l’océan atlantique. « Entre 2014 et 2017, pas moins de 15.326 migrants sont morts en Méditerranée », a-t-il relevé.