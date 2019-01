La Senelec coupe la parole à Macky

Encore la Seneleudeum. Le candidat Macky qui prononçait son discours lors de l’installation de son directoire de campagne, la Senelec s’honorait de la fin des délestages électriques depuis son accession au pouvoir. Mais la Senelec lui réservait une petite surprise. « Le xuy xamath (ndlr : délestages) n’a plu cours dans le pays sous notre gouvernance. Nous avons réglé la question de l’électricité… ». A peine ces mots ont été prononcés, « black out » total dans la salle ! Coupure de courant, plongeant la salle dans une obscurité total ! Il fallait être là pour voir la mine grincheuse du président qui s’est vu obligé de retourner s’asseoir. Sourire en coin, il remue la tête et s’apprête à rejoindre son siège. A noter que 5 minutes plus tard, l’électricité était rétablie, mais le malaise s’était déjà installé…