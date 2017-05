La Senelec récolte 30 milliards de bénéfice

30 milliards de Fcfa, telle est la somme récoltée en termes de bénéfice par la Société nationale d’électricité. Par rapport à l’année précédente, une augmentation de plus 18 milliards de bénéfice se fait noter. Ceci rentre dans le cadre d’une performance attractive que la société a connue cette année 2016. A cet effet, lors de la présentation du plan yessal 2020 que le Directeur Général compte appliquer dans toute sa plénitude, Makhtar Cissé a révélé la faisabilité d’une création d’école privée des Métiers de l’Energie.

Ca sent rose à la Senelec ! La Société nationale d’électricité engrange pour cette année 2016, 30 milliards de nos f en termes de bénéfice. Cette somme fait le double des gains de l’année précédente qui s’élevaient juste à 12 milliards de f Cfa. Un véritable record battu par la Senelec qui, les années précédentes, souffrait de mauvaise presse vis-à-vis de la population sénégalaise à cause des délestages intempestifs notés.

Dans les colonnes de libération, Makhtar Cissé, satisfait du cap franchi par la Senelec dont il est le directeur General, compte appliquer le plan yessal 2020. Se réjouissant de la performance de l’entreprise, Makhtar Cissé fait part : « Je rêve, nous rêvons avec l’ensemble des collaborateurs de la Senelec, que notre entreprise, au service des sénégalais devienne durablement efficace sur le plan opérationnel et rentable sur le plan financier. Rentable au point de porter une grande partie, sinon tout, du financement du sous-secteur voire générer des excédents contribuant au soutien de l’action publique dans d’autres secteurs ». Parmi les objectifs de ce dit plan initié par le président de la République Macky Sall, l’on peut énumérer, d’après son directeur général, la politique de faire de Senelec « une entreprise performante, attractive, au service de la satisfaction de ses clients et du développement économique et social du Sénégal ».

Outre que ce plan de yessal 2020, M. Cissé de révéler que la société étudie la faisabilité de la création d’une école privée des Métiers de l’Energie mais aussi celle de développer une filiale de fabrication d’équipements électriques pour accompagner l’électrification du pays.

Safiyatou DIOUF