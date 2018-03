Seneporno- La CDP traque toujours son administrateur !

Awa Ndiaye ne lâche pas «Seneporno». La présidente de la Commission des données personnelles (CDP) est déterminée à fermer ce site et à traquer son propriétaire, «Kocc Barma».

L’administrateur du site pornographique Seneporno est activement recherché par la Cdp. Mme Awa Ndiaye dit avoir reçu la bénédiction du Premier ministre pour traquer et fermer ce site. «Nous sommes en train de travailler sur le cas du site (Seneporno). J’avais saisi la dernière fois le Premier ministre et je me félicite de sa prompte réaction. Il m’a demandé de voir l’ARTP pour qu’elle saisisse les fournisseurs d’accès à Internet. Nous voulons savoir qui se cache derrière l’adresse Ip de ce site et qui lui donne l’accès à Internet au Sénégal. A partir de là, nous interviendrons en lui demandant de se conformer avec la loi », a-t-elle confié. Elle s’exprimait en marge d’une session de formation organisée par sa structure pour outiller les magistrats. Le président de la Cour d’appel de Dakar, le juge Demba Kandji, qui participait à la rencontre, a salué cette initiative non sans décliner son importance. Toutes les juridictions qui composent le ressort de Dakar sont représentées à cette formation.

M BA