Serie A: Kalidou Koulibaly élu meilleur défenseur

Et de deux pour Kalidou Koulibaly. Il a été élu, samedi, meilleur défenseur de la Serie A. Le défenseur sénégalais a été récompensé pour sa bonne saison.

Les années se suivent et se ressemblent pour l’international sénégalais, Kalidou Koulibaly. Le Sénégalais a remporté le trophée de meilleur défenseur de la saison dans le championnat italien, comme l’année dernière. Kalidou Koulibaly n’en finit plus d’impressionner en Série A. A deux journées de la fin du championnat italien, la Série A a dévoilé la liste des récompenses individuelles de la saison 2018-2019. Comme pour l’année dernière, Kalidou Koulibaly remporte encore une fois, le trophée de meilleur défenseur de la saison. « Meilleur défenseur de Serie A 2018/19: une récompense qui me rend fier. Une grande satisfaction à partager avec mes coéquipiers, mon entraîneur, le club, les supporters : merci à tous », a réagi l’international sénégalais sur les réseaux sociaux. Son trophée de meilleur défenseur lui sera remis, ce soir, à 18h30, lors du match entre Naples et l’Inter De Milan. Pour rappel, le roc sénégalais est le joueur qui a réussi le plus de passes de la saison avec 2181 passes. Une maigre récompense car, comme pour l’année dernière, son club termine à la deuxième place du classement de la série A, derrière la Juventus de Turin. Ce match au Sao Paulo Stadium pourrait aussi être le dernier de Kalidou Koulibaly dans son stade avec les couleurs napolitains. En effet, l’international sénégalais est très convoité par les plus grands d’Europe. Avec ce trophée de meilleur défenseur de la Série A, nul doute que les offres vont tomber.

«Une récompense qui me rend fier », a-t-il commenté sur son compte Twitter. Et d’ajouter: « une grande satisfaction à partager avec mes coéquipiers, mon entraîneur, le club, les supporters: merci à tous ». Le sociétaire de Naples a été primé à l’aide des calculs d’Opta Sports et de Netco Sports, élaborés par Ernst & Young. Ces évaluations prennent en compte les performances en championnat, Coupe d’Italie et la Super Coupe d’Italie.