Serie A: Koulibaly dans le 11 type de la mi-saison

Apres 17 journées jouées dans le championnat italien, le site Footmercato classe Kalidou Koulibaly parmi les défenseurs les plus performants depuis le début de la saison. Il a joué tous les matchs de la saison et a délivré 2 passes décisives. Koulibaly a joué 1530 minutes de jeu. Jusqu’ici, il a toujours été titulaire et n’a pas été remplacé.

L’équipe-type de la mi-saison : Wojciech Szczesny (Juventus) – Alex Sandro (Juventus), Kalidou Koulibaly (Naples), Giorgio Chiellini (Juventus), João Cancelo (Juventus) – Allan (Naples), Marcelo Brozovic (Inter Milan) – Suso (Milan AC), Lorenzo Insigne (Naples), Mario Mandzukic (Juventus), Cristiano Ronaldo (Juventus).