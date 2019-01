Serie de meurtre à Yeumbeul: Les populations sonnent l’alerte

Viols, consommation d’alcool, agressions et vols de manuels scolaires, inquiètent les populations qui ont alerté les autorités afin que le fléau soit éradiqué. Cela, quand un élève de 16 ans a poignardé à mort son camarade d’école le vendredi dernier. Une affaire qui suscite beaucoup de réactions.

Un élève âgé de 16 ans, du nom d’A. Samb, a tué un de ses camarades ; C. Diop, d’un coup de couteau, dans un quartier situé à « Kognou » Djolof à Yeumbeul Nord. Certains déclarent que la bataille des deux élèves était un règlement de compte entre eux, tandis que pour d’autres, c’est un match de football qui est à l’origine de la bagarre. Des problèmes à cause d’une jeune ont aussi été évoqués. En tout cas, le meurtrier a été arrêté par la police qui a également ouvert une enquête. Selon les témoins, la victime est décidé en cours de route lors de son évacuation d’urgence à l’hôpital par ses camarades. Les sapeurs pompiers qui avaient été alertés, ont tout simplement déclaré ne pas pouvoir pas venir car leur voiture se trouvait à Dakar pour d’autres services d’urgence. La victime a resté pendant plusieurs heures sur place, se vidant de son sang. Sous nos yeux, l’auteur des faits a été lynché par les populations et ce n’est que grâce à l’intervention d’un béret rouge qui était de passage à la mairie pour un service, qu’il a été tiré d’affaire. Il est présentement entre les mains de la police et les parents de la victime attendent l’autorisation des autorités pour l’inhumation de leur fils.

Des violences enregistrées de part et d’autres dans le milieu scolaire surtout, en banlieue, font légion. Selon un enseignant rencontré, « une de ses élèves de 15 ans avait été un jour victime d’un viol. La jeune fille montre encore des signes de fatigue jusqu’à nos jours. L’acte reste toujours gravé dans sa mémoire et cela peut même avoir de graves conséquences sur ses études, même si cette affaire avait été prise depuis lors en main par les responsables de l’école et les parents de l’élève ». D’après un responsable d’un centre d’accueil et d’insertion des enfants victimes violences, « la consommation de drogue est à l’origine de l’insécurité enregistrée dans les écoles. Par contre, il y a des cas assez isolés dont les parents sont les responsables. L’éducation commence d’abord dans les maisons, avant l’école, la responsabilité est partagée. Tout le monde est interpelé.

Sada Mbodj