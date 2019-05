Série de meurtres au Sénégal: La peine de mort n’est pas la panacée

La mort de Bineta Camara et de tant d’autres, notamment de sexe féminin, surtout ces derniers jours, remet au goût du jour la fameuse question de la peine de mort.

Abolie au Sénégal en 2004, plus de 20 ans après qu’elle l’a été en France, la peine de mort enregistre, de plus en plus des adeptes dans notre société en proie à une criminalité galopante.

Nombre de Sénégalais, surtout parmi ceux qui sont interrogés, estiment que la seule solution dissuasive est la peine capitale.

Touba qui s’est officiellement prononcée hier sur ces meurtres, ne semble pas s’écarter de cette vision. Le porte-parole du Khalife a cité nombre d’intellectuels musulmans pour qui la loi du talion serait dissuasive.

Donc, une bonne partie de la population s’inscrit dans cette dynamique de retour de la peine de mort. Une éventualité à laquelle Pape Maël Thiam, l’administrateur du parti au pouvoir, estime qu’il est grand temps d’y repenser. C’est dire à quel point ce débat est sérieux.

Car, manifestement, beaucoup s’insurgent contre les peines de prison infligées et la libération conditionnelle qui souvent en découlent, après quelques années de détention.

Nombre de nos compatriotes estiment que les peines de prison ne sont pas assez dissuasives et qu’il faudrait désormais songer à envisager une autre solution.

Malheureusement, sur cette question et sur bien d’autres, il nous semble que le débat public est plombé par les exigences d’une communauté internationale qui, indirectement, à travers les organisations de droit de l’homme, imposent la conduite à tenir.

Même si la totalité des citoyens le voulaient, l’Etat y pensera par deux fois avant d’engager la réforme devant aboutir au retour de la peine de mort.

La preuve, des organisations de droit de l’homme se sont déjà prononcées pour dire, clairement, que l’option du Sénégal est irréversible et qu’il n’est pas question de retour de la peine capitale.

Car, l’Etat sait que nombre de bailleurs de fonds n’approuveraient pas ce type de législation et pourraient, ainsi, restreindre les dons et autres prêts.

Le secrétaire d’Etat, chargé de la Promotion des droits humains et de la Bonne gouvernance, Mamadou Saliou Sow, a déjà donné la position officielle qui est que l’Etat ne peut pas rétablir la peine de mort et qu’il va privilégier la prévention.

Il se pose, ainsi, la question de notre degré de souveraineté face à des choix fondamentaux qui posent à notre société.

En effet, en décembre 2004, rien ne nous obligeait à nous inscrire dans cette dynamique d’abolition, étant entendu que durant tout le magistère du Président Abdou Diouf, aucun condamné n’a été exécuté. Le choix du Président d’alors était une opération de charme destinée à la consommation extérieure.

Aujourd’hui, nous vivons dans une société en pleine transition, qui a perdu ses repères et qui a du mal à amorcer son entrée dans un modernisme sauvage où l’individualisme a fini d’imposer sa loi.

Certes, la peine de mort peut être perçue comme une des solutions, mais elle n’est pas la panacée d’autant plus que les autorités ont été claires là-dessus.

Il faudra allier prévention et répression dans une dynamique qui privilégie l’éducation, la sensibilisation, la promotion des valeurs positives, de la foi, du respect de la sacralité de la vie humaine, etc.

Des efforts qui seraient vaines si les grandes disparités sociales subsistent, l’injustice sociale, l’inégalité des chances devant les charges publiques, la loi, les soins de santé, la formation, l’emploi, etc.

C’est toute notre société qu’il faudra rebâtir sur des socles solides d’humanité, de solidarité, du respect de l’intérêt général et de la loi.

Mais si les citoyens continuent à douter de la crédibilité des hommes de loi à cause de certains de leurs comportements, notamment sur les routes, inutile d’espérer un quelconque sursaut citoyen.

Si la loi n’est pas respectée par les acteurs de la Justice, certains citoyens continueront à la fouler du pied pour mettre en danger la vie des autres.

Il appartient à l’élite intellectuelle, notamment ceux qui assument des responsabilités importantes à tous les niveaux, de donner le la. Ce qui est loin d’être le cas actuellement.

Assane Samb