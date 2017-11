Série d’incendies et d’accidents mortels : La Nation a besoin de purgatif

REWMI.COM- La série d’incendies et d’accidents mortels qui sévit dans ce pays nécessite, au-delà des commentaires, des compassions, des apitoiements, des lamentations et des consternations, un repli sur soi et une introspection. Les esprits doivent être assainis. Les cœurs ont besoin de purification. La Nation a besoin de purgatif. Il y a dans ce pays trop de haine, de méchanceté, de malveillance et d’inimitié. La fausseté est présente jusque dans les actes quotidiens. L’injustice se manifeste partout. Le Sénégal vit une désintégration de son tissu social et une fission de son champ politique démocratique. Ceux qui tiennent le Pouvoir dérapent par un abus partisan de l’Appareil d’Etat et par une instrumentalisation décriée de l’Appareil judiciaire. Parce qu’ils tiennent l’Etat, ils abusent du monopole de la violence légitime sur fond de partialité flagrante et de parti-pris. Le jeu politique est faussé. Le tissu social est putréfié. Pour peu qu’on l’on ait de la Foi, il faut voir en ce sang qui coule, ces incendies qui déciment et ces catastrophes maritimes qui annihilent, un message ou une alerte. Pour les Mystiques, lorsque les Anges nous avisent ou nous rappellent à l’ordre, ils passent par des indices difficilement perceptibles. D’habitude, quand une âme bénie rejoint la Félicité, les signes se manifestent par un changement climatique ou environnemental. Mais quand la Nation est sur une voie claudicante, la Divinité alerte par le truchement des Anges au moyen de signes interpellateurs.

Domou rewmi