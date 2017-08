Serigne Assane Mbacké placé sous mandat de dépot

REWMI.COM- Serigne Assane Mbacké et Mor Lô, respectivement responsables de Appel 221 (opposition) et de l’Alliance pour la République (pouvoir) sont placés sous mandat de dépôt ce jeudi à Diourbel par le procureur de la République. Ils sont poursuivis pour destruction de biens publics, voie de fait, et actes de vandalisme. Ils seront jugés le 17 août prochain. Pour rappel, le 30 juillet dernier, lors du scrutin pour les législatives, le centre Université Baye Lahad, sis à Touba, qui polarise 147 bureaux de vote avait été saccagé, rendant le vote impossible. Assane Mbacké, Cheikh Modou Bara Dolly et Serigne Cheikh Mbacké Dolly avaient été cueillis et conduits à la police avant d’être libérés sur convocation. C’est aujourd’hui qu’ils ont fait face au procureur. Les deux derniers cités n’ont finalement pas été poursuivis.

