Serigne Khassim Mbacké fait une grosse révélation

Serigne Khassim Mbacké, petit-fils de Serigne Bassirou Mbacké Khadimou Rassoul vient de jeter un pavé dans la mare…politico-religieuse de Touba. Face à la presse, ce jeudi, le président du mouvement «And Dollél Macky pour un second en 2019» a fait de grosses révélations. A en croire le jeune marabout, proche de la mouvance présidentielle : «le porte-parole des Mourides Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, pour le citer nommément, travaille pour Me Abdoulaye Wade, son fils Karim et le PDS. Il a de fortes connexions avec eux. Ils ont installé des lobbies pour capoter les efforts présidentiels au niveau de Touba», a fustigé Serigne Khassim qui, de renchérir : «Le Président Macky a beaucoup d’ambition pour le Sénégal et pour Touba et il ne cesse de le manifester dans ses actes de tous les jours. Cependant, des gens à l’image du porte-parole des Mourides, s’emploient à péricliter ses actions. Ils refusent de se déterminer. L’on sait pertinemment qu’ils sont tous des pro- Karim Wade. Nous, nous n’accepterons pas qu’on le trompe. Macky a tout fait pour eux mais, ils travaillent à sa perte», soutient mordicus, le jeune Mbacké-Mbacké.