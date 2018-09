Serigne Mansour Sy Djamil: « Si j’étais arrêté »

Le marabout politicien, via sa page Facebook, parle du sit-in avorté de l’opposition devant le Ministère de l’Intérieur. Le leader du Bess du Niak se dit heureux de n’avoir pas fait partie du lot de ces leaders arrêtés car le pire aurait pu se produire dans ce cas. « Si on m’avait arrêté lors de la marche, il y aurait eu bain de sang… Car en plus du militant, il y avait aussi ceux du Pur de Serigne Moustapha Sy qui étaient massivement présents. Ils ne considéreront pas que c’est Serigne Mansour Sy Djamil le leader de Bess du Niak qui est arrêté, mais plutôt le petit fils de Serigne Babacar Sy.