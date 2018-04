Serigne Mbaye Sy Mansour ne désarme pas

Le Khalife général des Tidianes, Serigne Mbaye Sy Mansour n’a pas fait comme le gouvernement qui a zappé l’inter cadre de l’enseignement et la Feder dans les négociations. Le Khalife général de Tidianes compte d’ailleurs s’impliquer personnellement pour l’unité syndicale. En recevant la délégation de l’inter-cadre et la Feder conduite par Amadou Diaouné, le guide religieux a demandé avec insistance l’unité du mouvement syndical enseignant dans l’intérêt des enseignants, de l’Ecole et du pays. D’après un communiqué signé par Amadou Diaouné, Serigne Mbaye Sy Mansour s’est engagé à inviter très prochainement tous les acteurs à une grande rencontre, après les consultations des cadres syndicaux avec leurs bases pour examiner à la fois, les offres de l’Etat et son appel à la suspension de la grève. Dire donc qu’en dépit du refus poli du G 6, le Khalife des Tidianes ne désarme pas et veut obtenir la suspension du mot d’ordre des syndicats d’enseignants.