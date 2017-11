Serigne Mbaye Thiam, ministre de l’éducation nationale  » Il ya des villages dont les écoles sont fermées faute d’enseignants »

«Pour 2018, Le ministère de l’Education nationale a un budget de 413 milliards Fcfa. Sur ce budget, 87,16% seront consacrés au paiement des salaires des enseignants. Ce qui veut dire que la première ressources du ministère de l’Education c’est la ressource humaine et nous avons constaté des déséquilibres et des disparités dans la location des ressources entre les différentes régions du Sénégal», a déclaré le ministre de l’Education nationale. Des déséquilibres en quantité et qualité d’enseignants existent, malgré tous les efforts de rationalisation du personnel entrepris depuis 2012 ce problème persiste. Il y a des régions à fort départ d’enseignants comme Matam comme Sédhiou, Tambacounda et il y a des régions qui sont prisées par les enseignants. Il faut s’arrêter parce que nous avons entrepris, au niveau du gouvernement et au niveau de l’Etat, d’assurer l’éducation de qualité à tous les enfants du Sénégal. Mais comme ce sont des questions qui font référence à des droits acquis, il faut toujours se concerter et consulter les partenaires avant de prendre une décision», a t-il martelé. «Le problème qui se pose, c’est que les gens préfèrent aller dans les centres urbains. A côté des départs qui relèvent du mouvement national, il y a des départs qui relèvent d’interventions multiples de responsables à tous les niveaux. Mais c’est notre responsabilité pour que tous les enfants du Sénégal puissent avoir un enseignement de qualité», ajoute-t-il.

La disparité de la répartition des enseignants sur le territoire national a des conséquences néfastes qui freinent la qualité de l’enseignement dans certaines zones. «La conséquence que cela engendre est qu’il y a des villages dont les écoles sont fermées faute d’enseignants. Concernant les abris provisoires, Serigne Mbaye Thiam soutient que le régime de Macky Sall a fait des efforts considérables et d’ici 3 ans, ce problème va être un vieux souvenir…

L’As