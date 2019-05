« Serigne Saliou Mbacké » : le dernier mot du Cheikh  

Me Ousmane Sèye, un de ses avocats dans le procès du double meurtre de Médinatoul Salam, révèle les derniers mots du Cheikh. «Je l’ai eu au téléphone, il y a un peu longtemps mais ces derniers jours, les médecins l’empêchaient de communiquer. Ils avaient même confisqué ses téléphones. Cheikh avait tout donné à Serigne Saliou. Le dernier mot qu’il a prononcé ça doit être le nom de Serigne Saliou. Tellement il aimait Serigne Saliou. Il avait tout donné à Serigne Saliou», poursuit Me Ousmane Sèye, la mort dans l’âme. L’avocat est aussi revenu sur le procès de Cheikh Béthio et Cie dont le verdict a été rendu, lundi 6 mai 2019. «Rien dans le dossier ne permettait de le condamner. On ne condamne pas une personne sur la base de rumeurs», regrette la robe noire.