Sessegnon: «Nous allons nous attaquer au Sénégal»

Le Bénin est, avec Madagascar, la révélation de cette CAN 2019. À 35 ans, Stéphane Sessegnon (71 sélections) dispute sa troisième phase finale de Coupe d’Afrique des Nations, après celles de 2008 et 2010. Le Bénin, qui n’avait jamais franchi le premier tour, s’est octroyé le droit d’affronter la Sénégal en quarts de finale au Caire, après avoir sorti au tour précédent le Maroc, un autre favori (1-1, 4-1 aux t.a.b). Et comme toujours, les Écureuils ne partiront pas favoris.

Avant d’affronter le Sénégal mercredi, Sessegnon, le capitaine des Écureuils, est revenu sur ce parcours historique.

“Oui, bien sûr. Mais cela ne veut pas dire qu’elle est terminée. On a encore envie de rester en Égypte, de prolonger le plaisir. Ce que nous réussissons est vraiment très bien. Personne n’attendait le Bénin à ce niveau. On sort d’une poule où figuraient le Cameroun et le Ghana, et on élimine le Maroc… Nous allons nous attaquer au Sénégal, une des meilleures équipes d’Afrique, avec sa force collective et individuelle. On sait que ce sera très compliqué, mais on va continuer à s’appuyer sur nos qualités. Nous savons très bien que nous avons moins de talent que le sénégal. Alors, on mise sur d’autres arguments”, déclare-t-il dans un entretien à Jeune Afrique.