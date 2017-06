Un sexagénaire retrouvé mort à Linguère

Les populations de Thiély-Sud, quartier de Linguère, sont sous le choc après que le corps sans vie d’un homme, âgé de 67 ans, a été découvert. Vendeur de «Tangana», la victime de nationalité malienne, née dans l’agglomération de Tombouctou, a été retrouvée morte, ce jeudi, dans son domicile aux environs de 9 heures. Installé à Linguère depuis plusieurs années, sa gargote était courue de la population. Abdoulaye Sarr, puisque c’est de lui qu’il s’agit, s’est réveillé au petit matin pour accomplir sa prière de l’aube et a regagné sa chambre. Mais il ne se réveillera plus. Informés, les sapeurs-pompiers ont transporté la dépouille à la morgue de l’hôpital Maguette Lo tandis que la Gendarmerie a ouvert une enquête pour élucider les causes de la mort d’Abdoulaye Sarr.

