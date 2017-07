SEYDOU GUEYE PORTE PAROLE DE L’APR :  » Manko Taxawu Senegaal n’a aucun respect pour Idrissa Seck »

Suffisant pour lui de traiter Idrissa Seck, le jardinier des rêves de Wade, Seydou Gueye parle de deal fomenté par ce dernier avec Khalifa Sall en vue de l’élection présidentielle de 2019. Pire, le porte-parole de l’APR fait savoir que Manko Taxawu Senegaal n’a aucun respect pour le leader de Rewmi.

Dans les colonnes du quotidien, le porte-parole de l’APR Seydou Gueye révèle : « un deal entre l’ancien Premier ministre Idrissa Seck sous Wade et le maire de Dakar Khalifa Sall. Lors des législatives de 2017 Idrissa Seck a accepté de se positionner derrière Khalifa Sall. Son choix, entre autres, stratégique ne semble pas laisser indiffèrent la coalition Benno Bokk Yaakaar. Ce qui pousse le porte-parole à s’interroger : « Je trouve un peu iconoclaste d’ailleurs. Comment Idrissa Seck qui est un chef de parti, qui a été numéro 2 du Pds, 2e à la présidentielle de 2007, peut-il accepter d’être dirigé par un homme qui n’a pas de parti. Khalifa n’a pas de parti et quand ils mettent l’accent sur Khalifa avec comme slogan, « je vote Khalifa », je dis que c’est eux qui veulent faire de cette élection une Présidentielle en maîtrisant d’ailleurs tous les alliés Malick Gackou, Cheikh Bamba Dièye … ». Et de poursuivre : « tout le monde a compris que le deal c’est : je soutiens Khalifa pour bénéficier de son soutien à la Présidentielle. C’est eux qui sont dans la Présidentielle. C’est ça le deal de Idrissa Seck». Manko Taxawu Senegaal, a-t-il dit, n’ a aucun respect pour Idrissa Seck (…) parce que quand vous dites « je vote Khalifa » c’est que les autres ne comptent pas.

Safiyatou Diouf Ndiaye