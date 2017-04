SEYDOU GUEYE, PORTE PAROLE DU GOUVERNEMENT “ C’est l’indiscipline et l’insolence qui montent dans notre pays”

Abordant la marche de Y’en a marre prévue le 7 avril prochain, le porte-parole du gouvernement estime que l’indiscipline et l’insolence montent dans notre pays

Le porte-parole du gouvernement s’est prononcé, hier, sur la manifestation sur la manifestation de Y’en a marre prévue le 7 avril prochain. A la question de savoir ce qu’il pense de cette marche, Seydou Guèye a déclaré que “ l’Apr est préoccupée par les droits des citoyens et de la liberté d’expression. Seydou Guèye s’exprimait, hier, à Ouakam, en marge d’un meeting organisé par Chérif Ali Diatta, conseiller municipal et président d’organisation à la Mairie de Ouakam. L’Apr ne se mettra pas en entrave pour gêner la manifestation d’une quelconque initiative venant d’un Sénégalais qui est légitime. Quelle que soit la perception de l’opinion sur sa crédibilité, ça ce n’est pas notre problème”. Toutefois, il a signalé que le Président Sall a beaucoup travaillé pour consolider notre démocratie. A l’en croire, ce n’est pas Macky Sall qui va restreindre les libertés. Suffisant pour lui de dire : “ je voudrai signaler que ce n’est pas la démocratie qui est en recul. C’est l’indiscipline et l’insolence qui montent dans notre pays. Vous vous en rendez compte parce que les gens, quand vous les tendez le micro, ils insultent nos institutions. Ce n’est pas acceptable”.

Cheikh Moussa SARR