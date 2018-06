Seydou Guèye recadre ABC, Cissé Lô et Me War

Le porte-parole de l’Alliance pour la République (Apr, parti présidentiel), Seydou Guèye, replique aux attaques de ses camarades de parti dont Moustapha Cissé Lô, Abc et Me Djibril War. Ces derniers lui reprochent de se prononcer en son nom propre et non à celui de leur parti. Seydou Guèye rappelle que depuis qu’il porte la parole de l’Apr, le 3 décembre 2008, Macky Sall ne l’a jamais désavoué.