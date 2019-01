Sg de l’Onu en Centrafrique : Moscou bloque Mankeur

Les autorités sénégalaises ont dansé plus vite que la musique sur la nomination de Mankeur Ndiaye comme représentant du Secrétaire général des Nations-Unies en Centrafrique. Et pour cause, la Russie a opposé son veto quant au choix porté sur l’ancien patron de la Diplomatie du Sénégal. Le pays de Poutine reproche à Mankeur Ndiaye d’être trop proche de la France de Macron, dont il défendra les intérêts au détriment de la Russie. S’il n’y a pas dégel, l’ancien patron de la diplomatie sénégalaise pourrait, finalement, déposer ses baluchons au Mali avec les mêmes fonctions de Représentant du Sg des Nations-Unies.