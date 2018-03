Shakira : La chanteuse a donné 20 millions d’euros au fisc espagnol !

El Periodico. « Les plus de 20 millions déboursés par la chanteuse colombienne correspondent à un exercice qui est déjà prescrit (et ne peut faire l’objet de poursuites pénales), celui de 2011, mais que le Trésor lui réclamait par la voie administrative », a indiqué le média catalan. Shakira a sorti le chéquier pour réduire ses ennuis. La chanteuse a versé au fisc espagnol plus de 20 millions d’euros. Le Trésor lui reproche de ne pas avoir déclaré ses revenus entre 2011 et 2014 comme le rapporte le quotidien, a indiqué le média catalan.

Cependant, le ministère public enquête toujours sur les années 2012 à 2014. L’administration des impôts estime qu’elle aurait dû être, d’un point de vue fiscal, résidente en Espagne, a expliqué ce mardi 27 février un porte-parole du parquet de Barcelone, José Miguel Company.

La femme de Gerard Piqué, qui était domiciliée aux Bahamas, est officiellement résidente en Catalogne depuis 2015. Les représentants de l’artiste de 41 ans précisent que l’essentiel de ses revenus provenait jusqu’en 2014 de ses tournées mondiales et qu’elle n’avait pas passé plus de six mois par an en Espagne, seuil au-delà duquel la résidence fiscale est obligatoire. L’affaire est loin d’être terminé. Le parquet doit statuer d’ici en juin s’il la poursuit pour des délits fiscaux.