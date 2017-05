Shy’m vous présente l’homme de sa vie !

« Quelques jours seulement après avoir annulé sa tournée, qui devait débuter le 9 juin prochain, et sans s’être adressée à ses fans au sujet de cette annulation, Shy’m s’affiche radieuse sur son compte Instagram, au côté de son papa.La chanteuse française, très connectée, a tenu à présenter à ses nombreux abonnés l’homme de sa vie. « Vous êtes trop beau, ton père peut être fière de toi vous êtes trop beau, ton père peut être fier de toi », « Trop mignon », « Que vous êtes beaux », « Photo de famille, on aime ! », « Hyper chou tout ça », « Très belle photo de ton papa et toi », peut-on lire ici et là dans les commentaires.Si les fans de Shy’m sont ravis d’avoir pu découvrir cette photo, ils sont en revanche toujours en attente concernant des futurs concerts. Un retard important pris sur l’enregistrement de son 6ème album empêche aujourd’hui l’artiste de monter sur scène. Shy’m aurait préféré remettre à plus tard sa tournée afin que celle-ci coïncide avec la nouvelle date de sortie de son disque. « Toujours pas d’info pour les ventes de billets pour la tournée de Shy’m j’ai écrit un message sur la page Facebook du label warner pour savoir quand est ce que les places seraient mis en vente et toujours pas de réponse je commence un peu à désespérer », écrit par exemple un admirateur. Anne-Sophie Jilot-Guérand…

