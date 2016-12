SICAP-FC CHANGE DE LEADER ET SE FAIT CHANGER Mbagnick Diop, Nouveau Président

0

Sicap ! Une cité urbaine, une population immense, une masse sportive gigantesque, une collectivité footballistique incommensurable ! De Sicap Liberté à Sicap Mermoz, de Sicap Karack à Sicap Sacré-Cœur, cette partie importante de Dakar qui regroupe des cités urbaines dynamiques, s’étire aujourd’hui jusqu’à Mbao et au Lac Rose, dépassant largement la zone du Stade Demba Diop qu’elle abrite. Sa forte population juvénile en fait un fécond grenier de milliers de sportifs qui légitime la fraternité qu’impose Sicap-FC. Avec le Football devenu en ce 21ème siècle un véritable enjeu national, continental et mondial. Sicap-FC unit et réunit des milliers de militants de l’action sportive et de la solidarité. Ce Samedi 24 Décembre 2016, il a alors décidé de prendre un nouveau et décisif envol qui galvanise et porte de l’avant. Pour y parvenir et poser d’immenses pas de panthère, l’AG a porté son choix sur une personnalité civile dont le nom est familier au monde du Football pour ce qu’il y fut et ce qu’il y fit : Mbagnick Diop, Spécialiste en Marketing, Président du Groupe Promo-Consulting et Président du MDES.

L’Assemblée générale de Sicap-FC s’est tenue le Samedi 24 Décembre 2016. Dans une dynamique unitaire, elle a eu lieu au Centre social Fann-Point E, au cœur de la Capitale sénégalaise, et fut un décisif moment de convergence de nombreuses personnalités civiles, politiques, sociales, et même de discrets membres de familles confrériques du Sénégal. L’ordre global du jour a été d’examiner le passé, de contempler le présent et de prévoir le futur pour faire de Sicap-FC une structure footballistique qui compte et sur laquelle compter.

Pour poser de nouveaux jalons à ce Club qui exhale d’immenses ambitions en attisant en chaque membre une détermination compétitive et conquérante, les membres de Sicap-FC ont tenu et se sont tenues un langage de sincérité et de vérité pour faire de ce Club un grenier de Trophées et un silo de fierté pour tous ceux qui s’en réclament ou habitent dans tous les Arrondissements et faubourgs relevant de la Sicap.

De grandes personnalités des Sicap Rue 10, Sacré-Cœur, Mermoz, Karack, Fann, Liberté, entre autres, se sont toutes retrouvées pour discuter pendant de très longues heures de la situation des cités de Sicap, de la place du sport dans la vie nationale, des enjeux du Football, de ce qu’il peut apporter aux jeunes et des exigences qui s’imposent pour un élan nouveau qui fasse émerger davantage le Club.

A la fin des longs échanges qui avaient même les relents d’un Congrès, les participants ont porté leur choix sur Mbagnick Diop, Spécialiste en Marketing, Président du Groupe Promo-Consulting et Président du MDES. Un choix salué à l’applaudimètre et « ovationné non seulement pour sa pertinence, mais aussi et surtout pour son attachement naturel à un management de résultats satisfaisants et de comptes-rendus sûrs », témoigne un ancien Maire de Commune d’Arrondissement, présent à la rencontre.

Obligation de résultats et de comptes-rendus ! C’est donc ce qui est attendu du Pr Mbagnick Diop au terme de son mandat. Mais le nouvel élu, Spécialiste de Marketing sportif qui a toujours réussi à récolter des millions de francs au bénéfice du Football, semble bien à l’aise. La conscience de l’immensité du défi à relever est apodictique en lui.

Les témoignages fusent déjà. Mbagnick Patar Diouf, personnalité civile habitant de Sicap Liberté et ayant une lecture toujours capillaire de l’action publique, Haut- cadre du Ministère de Collectivités locales, de la Décentralisation et de l’Aménagement du Territoire, exprime, dès la nouvelle, sa sereine confiance. « Je connais Mbagnick Diop. C’est un homme d’action. Il est surtout un homme d’idées et d’initiatives. Il sait prendre un envol et atterrir loin, très loin même. J’ai beaucoup confiance en lui ».

Cette confiance partagée aussi bien par les membres de Sicap-FC que par de hauts responsables du Ministère des Sports, ne serait indubitablement « jamais déçue » car, explique en souriant une jeune femme en service à Promo-Consulting, « Président Mbagnick Diop est difficile, je veux dire trop travailleur. Il est aguerri en ce qu’il fait et fait faire. Il est exigeant et est un homme d’exigence. Il ne connait que gagner. Sicap-FC a du travail ! »

Un Président exigent et d’exigence

Ancien responsable du Marketing de l’Equipe nationale du Football, Mbagnick Diop, est réputé pour sa qualité de persuasion. Son caractère dégourdi et inextricable à une atmosphère de paix fait de lui un ami attirant et un partenaire qui rassure. Il ne triche pas, déteste le mensonge et n’accepte pas la fourberie. C’est pourquoi, parfois, il n’a pas sa langue dans sa poche et quand il s’agit de dire la vérité, il l’assène avec fermeté, sans aucun dérapage ni grossièreté.

Parce qu’il inspire confiance, il a été élu aisément Président de la Commission Sport du Conseil économique, social et environnemental, et Président de la Commission d’Initiative de Sicap-FC dont il vient d’être élu, à l’unanimité, Président.

Mme Khady Diop Sow, Opératrice économique et Responsable politique APR aux Parcelles Assainies, ancienne membre du MDES, témoigne : « C’est un patriote, un grand serviteur de la Nation. J’ai travaillé avec lui. Il sait suivre les ambitions qu’il se trace tout en gardant un contrôle absolu de lui-même. En fait, il possède un don inné pour les grands exploits ». Et de ce témoignage, le masque tombe de Mbagnick Diop. Il a un gros problème auquel, en Football, il doit faire face : il ne connait pas l’échec !

C’est d’ailleurs pour cette raison que rien n’arrête son envol et rien ne peut le faire revenir sur une décision fortement murie.

Il veut toujours satisfaire et bien faire. D’ailleurs, le 26 avril 2016, le confrère L’Observateur fait remarquer : « Mbagnick Diop a un rapport aigu avec l’excellence, une belle conscience qui consacre l’émergence. (…), une conception innée de la réussite faisant de lui un talent humain, un génie novateur, un condensé de volonté et d’audace qui rêve en fils du Sénégal et agit en posture d’Africain, un homme fier et indépendant, courtois et reconnaissant » !

Ainsi est le nouveau Président de Sicap-FC, bien défini à la manière d’un éthologue à l’aise dans la description capillaire d’une âme. En Football, il ne renonce à aucun combat pour aboutir à de bons résultats et remporter des trophées après avoir amassé de gros moyens pour mettre son équipe bien à l’aise.

élu le Samedi 24 Décembre 2016, il s’est vite mis à l’œuvre le dimanche qui a suivi, recevant par-ci, discutant par-là, planifiant et procédant jusqu’à crisper Madame La Linguère qui lui fait son petit-déjeuner qu’il tarde à prendre parce que simplement, le Président du MDES a de nouvelles responsabilités qu’il prend comme un défi à relever, pour Sicap-FC et pour….l’honneur.

Sicap-FC : à la conquête de trophées

Il est rare de voir un Club de sport être composé de personnalités aussi diverses, généreuses et engagées, disposant chacune d’un esprit dialectique fécond et inextricables à la logique patriotique. « Les membres du nouveau bureau de Sicap-FC sont des personnalités libres qui, financièrement, ne rencontrent aucun problème et soutiennent un train de vie assez bien. Je le dis pour que vous compreniez que ces gens-là ne sont au service que de Sicap-FC et de la jeunesse », jure Madior Ndao, la cinquantaine, habitant non loin de l’Avenue Bourguiba.

En élisant alors un nouveau bureau avec à sa tête Mbagnick Diop, Sicap-FC s’engage sur une nouvelle voie : aller à la conquête de trophées et s’imposer dans le landerneau sportif sénégalais. Son bureau est composé de personnalités de défis, d’hommes politiques de bravades et de réalisateurs de grands résultats. Six Vice-présidents épaulent le Président dans sa mission : Demba Makalou, Pape Maël Diop, Dieynaba Dème, Dr. Malick Diop, Karim Fofana et Zator Mbaye, des hommes et une femme ayant été dans de grands combats pour le triomphe d’idéaux.

La force de Sicap-FC est conséquemment de disposer dans son bureau de citoyens prodigieux qui, dans leur épopée sociale, professionnelle et publique, ont consacré presque l’essentiel de leur vie à servir le Sénégal et les Sénégalais. Amadou Kane, ancien Ministre, Palla Samb, Santi Agne Sène, actuel Maire des Sicap Liberté, et Pr. Boubacar Samb, sont de ceux-là, de fortes personnalités connues du monde sportif et de l’action publique dont la seule évocation des noms sustente de confiance en l’avenir d’un féerique Sicap-FC.

L’action du Président élu Mbagnick Diop ne peut être que bien managée grâce à un service administratif dont le dynamisme sera bien rassuré. Les Vice-présidents qui sont derrière lui sont chevaleresques et surtout conscients de ce qui les attend.

Leurs noms embaument déjà les sociétaires de confiance. Cheikh Sow en est le Secrétaire général. Daouda Sène assure la Trésorerie du Club et le génie Marketing qui est en Mbagnick Diop le mettrait sur une bonne orbite financière et lui exigerait une transparence absolue et un régulier compte-rendu. « C’est un homme de dignité, un homme magnifique », certifie le nouveau Président de Sicap-FC.

Mais ce qui est certain, c’est que l’envol de Sicap-FC est pris. De bonnes relations avec la FSF, les Collectivités locales, et les partenaires sont assurées. Pour avoir été et en demeurant encore au cœur du système sportif sénégalais, Mbagnick Diop bénéficie d’une expérience dans le domaine du Football qui explique et légitime largement sa volonté de faire de Sicap-FC une équipe d’élite qui pèse sur le terrain sénégalais et africain.

Il fut un ancien de la mythique Jeanne d’Arc, un ancien dirigeant du Club Rue 10, de Khally Yone, et même l’ancien Président du Senat de la J.A, entre autres. C’est grâce à son action que les compétitions de Navétanes apparurent sur les écrans de télévision, révèle un journaliste. C’est que Mbagnick Diop fut un prestidigitateur du management footballistique. Il a réussi en virtuose et avec un immense altruisme à porter au loin tous les Clubs de Football qu’il a dirigés et toutes les structures sportives dont il fut un membre incontournable.

Seules les querelles, chamailleries et démêlées souvent présentes dans les structures sportives, le découragent : « elles trahissent la vocation du sport », explique-t-il sans s’y attarder.

Aujourd’hui : « élever Sicap-FC au rang des grands clubs occidentaux, le classer au niveau des équipes comme Dortmund, Arsenal, Manchester United, de Bastia, Saint-Etienne, etc. Ce n’est pas une illusion, ni un rêve, mais une ambition », explique-t-il avec fermeté. Sa vocation est que le Football, au Sénégal, soit une véritable machine économique, un solide instrument social et culturel et un résistant outil de paix et d’humanisme.

Joseph Koto, ancien célèbre footballeur international si auréolé de médailles et de triomphées et actuel Entraineur de l’Equipe Junior du Sénégal qui vient de remporter la coupe de l’UEMOA, est catégorique : « C’est un excellent choix car Président Mbagnick Diop est un homme tenace, un patriote, un serviteur de la Nation, un infatigable travailleur, une grande personnalité civile qui sait prendre ses responsabilités, les assumer et prendre la voie inéluctable de la réussite. Le choix porté sur sa personne pour diriger Sicap-FC est simplement bon et pertinent. Les verbes perdre, échouer et rater n’existent pas dans son vocabulaire »

Pape Ndiaye